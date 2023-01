Baleset

Katasztrófavédelem: 137 tűzoltói beavatkozásra volt szükség szilveszterkor

A legtöbbször kigyulladt tujákhoz, kukákhoz és égő tűzijátékmaradványokhoz riasztották a tűzoltókat, de volt ahol autó, vagy épület gyulladt ki a pirotechnikai termékek miatt. 2023.01.01 15:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az év utolsó napján 197 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, ezek közül 137 eset igényelt tűzoltói beavatkozást - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap az MTI-vel.



Mukics Dániel tájékoztatása szerint 48 alkalommal tűz miatt, 89 esetben pedig műszaki mentést igénylő balesethez hívták a tűzoltókat, tűzijátékok miatt 37 tűz keletkezett az éjjel.



A legtöbbször kigyulladt tujákhoz, kukákhoz és égő tűzijátékmaradványokhoz riasztották a tűzoltókat, de volt ahol autó, vagy épület gyulladt ki a pirotechnikai termékek miatt - tette hozzá.



Este fél nyolc körül feltehetőleg egy erkélyre esett tűzijáték miatt kigyulladt és lakhatatlanná vált egy tízemeletes társasház harmadik emeleti lakása a miskolci Középszer utcában. A tűzoltók rövid időn belül megfékezték a lángokat, ezalatt negyven lakónak kellett átmenetileg elhagynia az épületet. A tűzzel érintett lakás lakhatatlanná vált, a három lakó rokonokhoz került, öt ember szenvedett füstmérgezést.



A közlemény szerint Orosházán és Budapest XI. kerületében is erkélyre esett tűzijáték okozott kisebb tüzet. Nagybajomban egy tíz, Bonyhádon pedig egy húszméteres tujasor gyulladt ki tűzijátékok miatt.



Kecskeméten tűzijáték miatt egy szétbontott autó gyulladt ki egy családi ház udvarán, a lángok még a közeli családi ház oldalára is átterjedtek. Turán egy kocsi műanyag burkolata gyulladt meg szintén pirotechnikai eszközök miatt.



Bicskén, Újfehértón és Halásziban kocsibeálló égett a tűzijátékok miatt, Győrben pedig két nagyobb méretű fóliasátor gyulladt ki.



Tíz esetben közterületen égő tűzijátékmaradványokhoz hívták a tűzoltókat, négy helyszínen pedig hulladéktárolók égtek a pirotechnikai termékek miatt.



Erdőkertesen és Budapest XXII. kerületében is épületek, valamint kerítés közé szorult kutyákat mentettek a tűzoltók.



A tűzijátékok okozta tüzek mellett az év utolsó napján egy százhalombattai halálos vasúti gázolás, egy márkházai lakóházra részben átterjedő fatároló tüze, és egy kéki kéménytűz is munkát adott a tűzoltónak, valamint a zalaszentiváni Kisfaludpusztán is dolgoztak, ahol a szén-monoxid-érzékelő jelzése mentette meg egy ember életét - áll a közleményben.