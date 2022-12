Bűnügy

Újabb orvost tartóztattak le Budapesten - videó

A budapesti ortopéd orvos mintegy félezer cipőt írt fel ellenszolgáltatásért cserébe és igényelt vissza ezek után több mint 22 millió forintot. 2022.12.21 14:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb orvost tartóztattak le költségvetési csalás gyanúja miatt, a budapesti ortopéd orvos mintegy félezer cipőt írt fel ellenszolgáltatásért cserébe és igényelt vissza ezek után több mint 22 millió forintot - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a rendőrség honlapján.



A közleményben emlékeztettek: a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult eljárásban bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint különleges adatra elkövetett személyes adattal visszaélés és hamis magánokirat felhasználása miatt nyomoznak.



Az NVSZ szorosan együttműködik a bűnszervezet további tagjainak beazonosításában, így sikerült hétfő hajnalban egy újabb ortopéd orvost elfogni. A budapesti férfi otthonában és munkahelyén is kutatást tartottak a nyomozók; laptopját és mobiltelefonját lefoglalták. Vagyonvisszaszerzési eljárás keretében zárolták a bankszámláit.



A bizonyítékok szerint az orvos a gyógycipőket gyártó cégektől kapott ellenszolgáltatásért cserébe csaknem két éve "összesen 454 társadalombiztosítási támogatással rendelkező gyógyászati készítményt írt fel vényre".



A már korábban, november elején elfogott és azóta letartóztatásban lévő üzletkötő - az általa képviselt gyógyászati eszközgyártó cég szintén letartóztatott vezetőinek tudtával - arra ösztönözte az orvost, hogy olyan gyógyászati segédeszközöket írjon fel, amelyekre a legmagasabb összegű támogatás igényelhető vissza.



A rendőrség a közleményben megjegyzi: ezeket az erősen deformált lábra készülő cipőket a legtöbb esetben egy lábra szokták felírni, majd elkészíteni, hiszen a betegeknek legtöbbször csak az egyik lába sérült. A gyanúsított azonban a legtöbbször párban írta fel a gyógycipőket a nagyobb haszon reményében. Az orvosi vényeken szereplő betegek - mivel az orvossal nem találkoztak - tisztában sem voltak azzal, hogy a kapott lábbelik gyógyászati segédeszközök. Akadt több olyan páciens is, akinek adataival egymás után többször is visszaéltek - írták.



Az orvos által kiállított vényre való hivatkozással a gyártó cipőnként átlagban ötvenezer forintos támogatási összeget igényelt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK), amely a dokumentumok alapján összesen több mint 22 millió forintot utalt ki a cégnek.



A nyomozók az orvost bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, valamint többrendbeli személyes adattal visszaéléssel és magánokirat felhasználásával gyanúsították meg.



A most elfogott orvossal együtt az ügyben már hét gyanúsított - három-három orvos és cégvezető, illetve egy üzletkötő - letartóztatását rendelte el az illetékes bíróság.