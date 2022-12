Baleset

Kigyulladt a Bazilika előtti karácsonyfa - videó

A meghökkentő eset még csütörtökön történt, egy Tiktok-felhasználó videóra is vette, amikor a lángok felcsaptak. A karácsonyfa-tüzet egy fiatalember -vélhetően a téren lévő karácsonyi vásár egy alkalmazottja - oltotta el egy porral oltóval.



A lángok pillanatok alatt elkezdtek terjedni, így akár egy nagyobb katasztrófa is történhetett volna. Jobb nem is belegondolni...