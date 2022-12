Bűncselekmény

Több ezer szál szivart és kubai cigarettát találtak egy dél-alföldi férfinél

A férfi lakásán még a hűtőszekrényben is találtak cigarettát, de a konyhában, a kamrában és egy lépcső alatti helyiségben is volt a füstölnivalóból. 2022.12.12

Több ezer szál szivart és kubai cigarettát találtak a pénzügyőrök egy dél-alföldi autósnál - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.



Azt írták, hogy a férfi lakásán még a hűtőszekrényben is találtak cigarettát, de a konyhában, a kamrában és egy lépcső alatti helyiségben is volt a füstölnivalóból.



A 4600 szál, különböző márkájú, zárjegy nélküli, illetve kubai zárjeggyel ellátott, 133 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták.



A férfit őrizetbe vették, üzletszerűen, jelentős értékre elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják, akár nyolc év börtönbüntetést is kaphat - írták.