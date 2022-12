Közlekedés

A buszsávok használatát ellenőrizte a rendőrség több kerületben

Ötvenhét helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök, amikor több kerületben is ellenőrizték a buszsávok használatát két napon át - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfőn a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy az ötvenhét helyszíni bírság közül negyvenhét esetben az autósokkal szemben buszsávban közlekedés miatt, tíz alkalommal a többi között záróvonal-átlépés, vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata, tilos jelzésen áthaladás, lejárt műszaki, továbbá útburkolati jel és előjelző nyíl figyelmen kívül hagyása miatt kellett intézkedniük.



A Budapesti Közlekedési Központtal közösen tartott kétnapos ellenőrzés során egy férfit elfogtak, mert sikkasztás miatt elfogatóparancs volt ellene érvényben. Feljelentettek három járművezetőt buszsávban közlekedés miatt, egyiküktől elvették a kocsi rendszámát is, mert az autó ki volt vonva a forgalomból. Közigazgatási bírságot hárman kaptak: ketten a Behajtani tilos! tábla figyelmen kívül hagyása miatt, egy sofőr pedig a kötelező haladási irány megszegése miatt - sorolták.



A közleményből kiderült az is, hogy december 6-án és 8-án a II., az V., a VI., a VII., a VIII., a IX., a XI., a XII., a XIII., a XIV. és a XIX. kerület frekventált útjain, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, valamint az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán tartottak ellenőrzést.