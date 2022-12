Bűnügy

Elítélték a keszthelyi étteremben fegyverrel fenyegetőző férfit

Másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Keszthelyi Járásbíróság egy férfit, aki tavaly szeptemberben gumilövedékes puskával fenyegette meg egy étterem vendégeit és dolgozóit - tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője szerdán az MTI-t.



Bartalné Mentes Judit közlése szerint a vádlott múlt év szeptember 4-én 20 óra után ment be egy keszthelyi étterembe lőfegyvernek nem minősülő, 17 milliméter kaliberű gumilövedékes, duplacsövű puskájával. A férfi betárazott fegyverrel a kezében azt kiabálta a vendégeknek: "ki kér golyót a fejébe?"



A pincér többször is távozásra szólította fel a 33 éves férfit, aki a teraszon ülő egyik vendég homlokához szorította a puskát. A vendég és asztaltársasága megrémült, a másik asztaltól pedig egy szülő a gyermekével együtt igyekezett elmenekülni.



A vádlottat a vendéglátóhely megérkező tulajdonosa csendesíteni próbálta, de a férfi két kézzel meglökte őt, majd a fegyvert ráfogva tőle is megkérdezte: "kér-e golyót a fejébe?" A tulajdonos távozásra szólította fel a férfit, aki fegyverét a hátizsákjába téve elhagyta a vendéglátóhelyet.



A szerdai előkészítő ülésen a vádlott elismerte a történteket, beismerte bűnösségét és lemondott tárgyaláshoz való jogáról. A Keszthelyi Járásbíróság így jogerősen bűnösnek mondta ki garázdaság bűntettében, amiért másfél év, végrehajtásában két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, továbbá erre az időre elrendelte pártfogó felügyeletét is.