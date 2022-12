Bűnügy

Öt évvel ezelőtti emberölés feltételezett elkövetőjét fogták el Baranyában

Egy 2017-ben elkövetett emberölés feltételezett elkövetőjét fogták el a rendőrök szerdán Bosta községben - jelentette be a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (BMRFK) bűnügyi főkapitány-helyettese Pécsen, sajtótájékoztatón.



Harmati Béla közölte: Sz. Zoltán - a gyilkosság áldozata - lakhelyéről, Bostáról tűnt el 2017. június 19-én, mindezt élettársa, F. Attila jelentette be a rendőrségen öt nappal később.



A férfi azt állította, hogy összeveszett élettársával és azóta nincs híre róla.



A fiatalember eltűnése miatt körözést rendelt el a Pécsi Rendőrkapitányság, és széles körű adatgyűjtést folytattak a férfi életvitelére, családi, baráti kapcsolataira és az eltűnését megelőző időszak eseményeire, az eltűnés körülményeire is.



Megállapították, hogy a korábban az ország több részén és Svájcban is élő férfi 2014-ben költözött a baranyai Bostára, ahol megismerkedett későbbi élettársával, akivel 2017 nyarára megromlott a viszonya.



A rendőrök az idén december 5-én jutottak olyan újabb adatok birtokába, amelyek alapján elrendelték a nyomozást emberölés gyanúja miatt.



Bátori Péter, a BMRFK bűnügyi osztályának vezetője azt mondta, ekkor felmerült a gyanú, hogy Sz. Zoltánt 2017 júniusában élettársa, F. Attila nyakon szúrta, áldozata pedig ennek következtében életét vesztette.



A rendőrségi eljárás során kiderült, hogy 2021 januárjában F. Attila az otthonából egy másik, szintén bostai lakcímre költözött.



A nyomozás adatai szerint a férfi költözése előtt a házhoz tartozó garázs alatti szerelőaknát kiürítette, onnnan a földet ismeretlen helyre vitte.



Bátori Péter elmondta, már a nyomozás során is felmerült, hogy F. Attila volt az utolsó, akivel Sz. Zoltán találkozott, így az akna éjszakai kiásására azt az "egyetlen és ésszerű magyarázatot" találták, hogy 2017-ben F. Attila megölte Sz. Zoltánt, holttestét elrejtette a szerelőaknában, majd 2021-ben kénytelen volt kiásni és más helyre vinni a maradványokat.



A nyomozás során több verzió is felmerült arra, hogy F. Attila hová rejthette el korábbi élettársa maradványait. Szerdán hajnalban mentek ki F. Attila bostai házához, hogy a bűncselekmény gyanúja miatt előállítsák.



Bár F. Attila ekkor még tagadta a bűncselekmény elkövetését, a lakóhelyén tartott kutatás során, a padláson egy fekete fóliazsákban emberi maradványokat találtak. F. Attila ekkor elismerte, hogy a zsák Sz. Zoltán maradványait tartalmazza.



A bűncselekmény részleteinek feltárása és a cselekmények pontos rekonstruálása a bizonyítási eljárás részét képezi - közölte Bátori Péter.