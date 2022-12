Bűnügy

Tizenhárom éves lányt kényszerített prostitúcióra egy férfi Salgótarjánban

Tizenhárom éves lányt kényszerített prostitúcióra egy férfi Salgótarjánban, a 25 éves férfi ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt emeltek vádat - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség kedden az MTI-vel.



A sértettnek legalább 12 alkalommal kellett szexuális szolgáltatást nyújtania alkalmi partnereinek, 2000 és 7000 forint közötti összegekért, a pénzt át kellett adnia a vádlottnak - írta közleményében az ügyészség.



A benyújtott vádirat szerint a vádlott és az akkor 13 éves sértett 2020 decemberében ismerkedtek meg és 2021. október végéig közös háztartásban laktak; 2021 áprilisától kezdve a férfi - a gyermek kiszolgáltatott helyzetét kihasználva - más személyekkel folytatott szexuális cselekményekre kényszerítette a lányt. A vádlott többször megverte a lányt, amikor az tiltakozott.



A megyei főügyészség szexuális visszaélés, valamint 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a férfival szemben. Emellett vádat emeltek ellene kábítószer-birtoklás vétsége miatt is, mivel 2021 novemberében kábítószernek minősülő anyagot fogyasztott.



A vádhatóság közölte: azt indítványozták, hogy a bíróság szabjon ki a férfira fegyházbüntetést, továbbá tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását végezné.