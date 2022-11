Bűnügy

Milliárdos áfacsalás miatt emeltek vádat hét ember ellen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt egy bűnszervezet hét tagjával szemben, aki több mint egymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést.



A főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a bűnszervezetet létrehozó és irányító dunavecsei férfi és társai 2018 és 2021 között a forgalmi adó elkerüléséért és áfa jogosulatlan megszerzéséért szájmaszkok, folyékony kijelzővédők, pendrive-ok, külső memóriakártyák és más kisméretű termékek színlelt adásvételével foglalkoztak.



A bűnszervezetbe bevont szlovák, szlovén, cseh és horvát cégek kizárólag a továbbszámlázó szerepét töltötték be a láncolatban, valós tevékenységet nem végeztek.



A számlázási rendszer alján álló, belföldi beszerzést igazoló magyar cégek szintén nem végeztek valós üzleti tevékenységet, a fiktív számlák kiállítása után jelentős áfatartozást hátrahagyva eltűntek.



A nyomozás során gépjárműveket, hajót, ingatlanokat és bankszámlákat zároltak - írták.



Az ügyészség hat férfit és egy nőt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádol, míg a bűnszervezet irányítójának pénzmosás bűntette miatt is felelnie kell.



Velük szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza az ügyészség, azzal, hogy kedvezménnyel nem szabadulhatnak, továbbá a bűnszervezet ideje alatt szerzett vagyonukat is el kell kobozni - áll a közleményben.