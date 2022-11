Tűzszerészek

Lócsontváz alól kerültek elő aknavető gránátok egy mezőzombori szántóföldön - fotók

Lócsontváz és 85, különböző gyártmányú világháborús aknavető gránát került elő egy mezőzombori szántóföldön - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede pénteken a Facebook-oldalán.



Azt írták, hogy a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Mezőzombornál mezőgazdasági földmunkák során feltételezett robbanóeszközre bukkantak egy szántóföldön.



A tűzszerészek megállapították, hogy egy 81 milliméteres német repesz aknavetőgránát került elő. Megkezdték a kutatást további robbanóeszközök után, azonban nem további robbanótesteket, hanem csontokat találtak a katonák. A protokollnak megfelelően felfüggesztették a keresést, az igazságügyi orvos szakértő megvizsgálta a csontokat és megállapította, hogy azok egy közel nyolcvan évvel ezelőtt elhullott ló maradványai.



Így a tűzszerészek be tudták fejezni a mentesítést, és végül 58 darab 81 milliméteres német repesz aknavető gránátot, 26, szintén 81 milliméteres román aknavető gránátot és egy további, ezekkel megegyező űrméretű, magyar repesz aknavető gránátot szállítottak el a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, későbbi megsemmisítésre.



A tűzszerész ezred bejegyzésében arra is kitért, miért szunnyadhatott több mint nyolcvan, nem kilőtt, második világháborús robbanóeszköz egy ló csontváza alatt.



Mint írták, 1945. szeptember 28-án alakult meg az első aknakutató egység, amelynek feladata a civil lakosságra nézve legveszélyesebb aknák lokalizálása, kiemelése és ártalmatlanítása volt. A telepített tüzérségi és aknavető gránátok, lőszerek kezelésére a második világháborút követő években nem rendelkezett az ország szabad kapacitásokkal, ezért a megmaradt robbanóeszközöket a polgárok "kreatív módszereket" alkalmazva próbálták eltüntetni, hogy azok ne veszélyeztessenek másokat.



Az egyik ilyen módszer volt félreeső területen mély gödörben elhelyezni, majd elhullott állat tetemével, végül földdel lefedni a pusztító hatású eszközöket.



Közölték: a tűzszerész alakulathoz még most is átlagosan évi kétezer rendőrségi bejelentés érkezik, jellemzően a második világháborúból visszamaradt robbanóeszközökkel kapcsolatban. Kiemelték: ha bárki bármilyen robbanótestnek tűnő tárgyat talál, azonnal bejelentést kell tenni a rendőrségnek, hogy a még mindig veszélyt jelentő eszközök ne szedjenek további értelmetlen áldozatot.