Bűnügy

Felfüggesztett börtönt szabtak ki egy bántalmazó gyermekfelügyelőre Szekszárdon

Másfél év - három és fél év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetést szabott ki a Szekszárdi Járásbíróság egy férfira, aki egy gyermekotthon dolgozójaként rendszeresen vert rábízott fiatal fiúkat - közölte a bíróság az MTI-vel.



A Szekszárdi Járásbíróság szerdai közleményében az egy nappal korábban, előkészítő ülésen meghozott ítéletről közölték: a férfit - miután tettét beismerte és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról - tízrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek.



Az ítéletben megállapított tényállás szerint a vádlott tettei elkövetésekor gyermekfelügyelőként dolgozott egy gyermekvédelmi szakellátást biztosító, pszichoaktív szereket fogyasztó, esetenként súlyos magatartászavarral küzdő és jellemzően sajátos nevelési igényű, 12-18 éves korú fiúk számára működő Tolna megyei gyermekotthonban.



A vádlott a felügyelete alatt álló kiskorúakat 2018 és 2019 között rendszeresen megalázta, velük szemben erőszakos volt, bántalmazta őket.



A fiúknál több esetben "beavatási szertartást" végzett, annak során ökölbe szorított kezével a sértetteket mellkason ütötte, majd nagyobb erővel a vádlijukba is belerúgott.



Több alkalommal előfordult olyan eset is, hogy a férfi a fiatalokat ököllel állon ütötte, feszített tenyerének élével a sértettek nyakára ütött.



A járásbíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, az időmúlást, figyelemmel arra, hogy a cselekmények elkövetése óta több mint két év telt el, valamint, hogy a vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését és az előkészítő ülésen megbánó magatartást tanúsított.



Emellett figyelembe vette a bíróság azt is, hogy a terhelt két kiskorú gyermekről gondoskodik és rendezett körülmények között él.



A járásbíróság ugyanakkor a vádlott terhére értékelte, hogy cselekményét rendszeresen ismétlődően követte el.



Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség, a vádlott és a védő a jogorvoslati nyilatkozatok megtételére három munkanapot tartottak fenn.