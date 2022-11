Bűnügy

Autós üldözés Budapesten, rálőttek a rendőrökre

A Rádió 1 reggeli műsorának több betelefonálója is arról számolt be, hogy az M5-ös autópálya budapesti bevezető szakaszán autós üldözés tanúja volt. A hallgatók szerint a rendőrök elől menekült egy jármű, amiből állítólag tüzet is nyitottak a rendőrökre, írja a Blikk.



Mint írják, a rendőrök végül a Nagykőrösi úton lévő használtcikk-piacnál állították meg őket.