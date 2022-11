Bűncselekmény

Ismét visszaéltek Merkely Béla nevével: gyógyíthatatlan betegségekre ígérnek gyógyszert a csalók

Merkely Béla nevével visszaélve reklámozzák a kilenc gyógyíthatatlan betegséget megszüntető hamis gyógyszert. 2022.11.11 12:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Visszaéltek a Semmelweis Egyetem rektorának nevével, közölte az intézmény. Dr. Merkely Béla nevével visszaélve most egy olyan készítményt reklámoznak, amelyről azt ígérik, megszüntet akár kilenc gyógyíthatatlan betegséget, megtisztítja az ereket, hatására elmúlik a magas vérnyomás is.



Az interneten elérhető cikk hamis állításai miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges lépéseket, de addig is azt kérik, gyógyhatású készítményeket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be a fogyasztók. A biztonságos gyógyszervásárláshoz segítséget nyújt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján olvasható összefoglaló.



A rektor nevével korábban is visszaéltek, többször is. Mint korábban megírtuk, a fogyasztók megtévesztése miatt egyszer őrizetbe vettek egy ügyvezetőt, személyes adattal visszaélés gyanúja miatt pedig három férfit hallgattak ki gyanúsítottként.