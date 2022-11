Bűnügy

18 késszúrással ölte meg a feleségét egy férfi Újfehértón

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség egy férfi ellen, aki vita közben halálra késelte feleségét Újfehértón - közölte a főügyészség az MTI-vel pénteken.



A vádirat szerint az 51 éves férfi július 28-án alkoholt fogyasztott, amire gyógyszert vett be. Hazaérkező felesége felelősségre vonta az italozás miatt, és azt is kifogásolta, hogy a férje nem mosta el az előző nap használt konyhakést. A nő a kezébe is vette a konyhakést, de azt a vádlott kikapta a kezéből, majd tizennyolcszor megszúrta feleségét a mellkasán és egyéb testrészein - olvasható a közleményben.



A nő sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen meghalt.



A rendőrség másnap elfogta a férfit, aki azóta is letartóztatásban van. Az ügyészség azt indítványozta, hogy ha a vádlott beismerő vallomást tesz és nem kéri a tárgyalás megtartását, akkor tizenhárom év börtönbüntetésre ítélje a bíróság - közölték.