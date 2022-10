Bűnügy

Kettős gyilkosság miatt állt bíróság elé egy férfi Szegeden

Szabadulását követő napon ölte meg brutálisan két áldozatát tavaly év elején a csongrád-csanádi megyeszékhelyen egy férfi, akinek tárgyalása hétfőn kezdődött el a Szegedi Törvényszéken.



A korábban többször büntetett férfit különös kegyetlenséggel, több ember és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével és más bűncselekményekkel vádolják.



A vádirat szerint a két sértett és harmadik társuk Újszegeden, egy kis erdőben alakított ki fából és fóliából lakóhelyiséget. A vádlott alkalmi ismerősük volt, néha a sértettek engedélyével ott tartózkodhatott, de ott nem aludhatott. A vádlott kihasználva az egyik sértett távollétét, beköltözött lakrészébe, és néhány napot ott töltött. A visszatérő sértett ezt észrevette, és elzavarta a vádlottat.



A vádlott tavaly január 6-án már sötétedés után tért vissza az erdőbe, a külön helyiségben alvó áldozatokat előbb egy 50 centis, fanyelű bozótvágókéssel többször fejbe ütötte, majd elvágta a torkukat. A férfi távozott a helyszínről. A rendőrök - az akkor érvényben lévő kijárási korlátozás miatt - a városban igazoltatták, s miközben átvizsgálták, apróbb vércseppeket vettek észre a ruháján. A vádlott maga közölte velük, hogy megölt két embert.



A helyszínre visszatérve azt mondta a rendőröknek, álmában végzett az első áldozattal, és ha a harmadik férfi is ott lett volna, őt is megöli. Tettét a járőröknek azzal magyarázta, hogy vissza akar kerülni a börtönbe.



A férfi néhány részletet leszámítva elismerte a terhére rótt bűncselekményeket, de azt állította, az áldozatok nem aludtak, amikor a holmijáért visszatért a kalyibához. Az erősebb testalkatú áldozattal össze is vitatkozott, s miután az magához vette bozótvágókését, védekezésül ütötte meg, elvette tőle a machetét, többször fejbe verte, majd egy csontozókéssel elvágta a torkát. Ekkor vette észre a bejáratnál a másik ott lakó, beteges, nehezen mozgó férfit, aki visszament a lakrészébe. A vádlott úgy fogalmazott, úgy érezte, nem maradhat tanúja a történteteknek, ezért utánament, s bár úgy látta, a férfi kezeit összekulcsolva imádkozik, őt is többször megütötte, majd elvágta a torkát. Az áldozatok nyakának átvágását azzal indokolta a vádlott a bíróság előtt, nem akarta, hogy tovább szenvedjenek.



A főügyészség vádiratában a férfival szemben tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. A per szakértők meghallgatásával folytatódik.