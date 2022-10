Bűnügy

Holnap megölöm az osztálytársam - írta a 16 éves fiú, elfogta a TEK

Holnap megölöm az osztálytársam - ezt a bejegyzést írta be szerdán egy anonim felhasználó egy angol nyelvű szélsőjobboldali zárt online csoportba. A TEK a beazonosítást követően azonnal értesítette a - nyomozás lefolytatására jogosult - KR NNI nyomozóit. A rendőrök még este elfogták a 16 éves fiút, aki ellen emberölés előkészülete miatt indult büntetőeljárás.



A Terrorelhárítási Központhoz (TEK) jelzés érkezett 2022. október 12-én délután arról, hogy egy angol nyelvű szélsőjobboldali zárt közösség belső üzenetküldő hálózatára valaki angolul azt írta be, hogy másnap megöli az egyik felekezethez tartozó osztálytársát. A chatpartnerek még azt is kérték tőle, hogy erről készítsen majd felvételt.



Az információjelzést követően a TEK részletesen, több oldalról ellenőrizte, majd beazonosította a személyt. Ezt követően azonnal felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodával (KR NNI), majd a két szerv közösen azonnal akcióba lépett, és még az este folyamán a fiút elfogta Győr-Moson Sopron megyei tartózkodási helyén.



A 16 éves fiatalt emberölés előkészületének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként a KR NNI nyomozói, majd a fiatalkorút bűnügyi őrizetbe vették. A büntetőeljárást a továbbiakban a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja.



A rendőrség ezúton hívja fel különösen a fiatalok figyelmét arra, hogy mind a közösségi térben, mind a különböző chatfórumokon tett bejegyzések következményeket vonnak maguk után. Felelőtlen, meggondolatlan kijelentéseket senki ne tegyen még az online térben sem! Számolni kell azzal, hogy egy esetleg könnyelmű bejegyzésnek is akár büntetőjogi vonzatai lehetnek.