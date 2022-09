Bűnügy

Emberkereskedők tarthatták fogva a magyar szépségkirálynőt

Jázmin Viktória egy munka miatt utazott Észak-Macedóniába, ahol a hatóságok információi szerint ember- vagy szervkereskedők gyűrűjébe került. 2022.09.16

"Egy ruhakollekció fotózására kértek fel, nem csak engem, összesen 12 modell kapott szerződést. Nemzetközi volt a csapat, a részletekről egy közös üzenetcsoportban egyeztettünk. Végül egy hónappal ezelőtt meg is érkeztem Észak-Macedóniába, az albán határ mellett lévő Ohridi-tó partjára" - osztotta meg a történteket a szépségkirálynő a Blikkel.



Jázmin elmondása szerint eleinte kedves volt vele a magát munkáltatónak mondó férfi, de érkezésekor elvették az útlevelét a szállodában, utána pedig bárhová ment, mindig volt vele valaki. Később pedig a megbízója közeledni kezdett felé, majd miután erőszakosabbá vált, a nő elutasította őt.



"Egyszer csak felém fordult, majd annyit mondott: ha most itt megölnélek és bedobnálak a tóba, húsz évig senki nem tudná, hova tűntél. Megijedtem, de nem mutattam, ám megittam két pohár bort. Azután az estéből semmire nem emlékszem, valószínűleg valami lehetett az italomban, öntudatlan állapotba kerültem" - fogalmazott a Miss Universe Hungary 2021-es győztese.



Jázmin Viktória ekkor telefonon értesítette az édesapját, hogy bajba került.



"Mivel minden nap elmentem sétálni, ezt a taktikát választottuk. Mindent a szállodában hagytam, majd elindultam. Segítettek, hogy két éjszakát védett helyen töltsek" - idézte fel. A modell hozzátette: még most is rémálmai vannak-



"Utólag azt mondták a szakemberek, alig egy napon múlt, hogy engem vagy a szerveimet nem adták el" - hangzott el a szépségverseny nyertesétől.