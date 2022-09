Honvédelem

Augusztus végéig több mint 1300 esetben riasztották a tűzszerészeket

Az elhúzódó aszály miatt a folyókon és állóvizekben kialakult szokatlanul alacsony vízállás is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sok volt a bejelentés. 2022.09.06 09:44 MTI

A nyáron több mint 450 rendőrségi bejelentés érkezett a tűzszerész ügyeletre és augusztus végéig már több mint 1300 esetben riasztották feltételezett robbanóeszköz miatt a tűzszerészeket - írta a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede kedden a Facebook-oldalán.



Augusztusban több mint 170 esetben vonultak ki a tűzszerész katonák különböző típusú robbanóeszközökhöz, 52 bejelentés soron kívüli intézkedést igényelt. Az elhúzódó aszály miatt a folyókon és állóvizekben kialakult szokatlanul alacsony vízállás is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sok volt a bejelentés - jelezték.



Bejegyzésükben ismertettek néhány augusztusi esetet is. Veszprémben, az Egyetem utcában egy 500 kilogrammos szovjet légibombát hatástalanítottak, sikeresen eltávolították a bomba orr- és fenékgyújtó szerkezeteit, amelyeket a helyszín közelében meg is semmisítettek. A hatástalanított bombatestet a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol később megsemmisítik.



A főváros XII. kerületében, az Eötvös úton egy építkezésen került elő 203 milliméteres szovjet gyártmányú rombológránát, az állapotfelmérés miatt százméter sugarú körben lezárták a területet. A nagy űrméretű, második világháborús tüzérségi robbanóeszközt kilőtt, de szállítható állapotban találták. A katonák elszállították a robbanóeszközt, majd még aznap megsemmisítették az arra kijelölt robbantási területen.



Szombathelyen egy családi háznál emésztőgödör ásása közben találtak több mint 150 darab 82 milliméteres szovjet aknavetőgránátot. A világháborús eredetű aknavetőgránátok össztömege megközelítette az 500 kilogrammot.



Esztergomban, a Mária Valéria hídtól mintegy száz méterre a Duna medrében egy második világháborús, 76 milliméteres szovjet repeszromboló lőszer került elő, amelyet elszállítottak.



Nyergesújfaluban két világháborús robbanóeszköz, 7,5 centiméteres német páncéltörő gránát került elő, egymástól néhány száz méterre a Duna medréből. Ezeket is elszállították és megsemmisítették.



Gárdony külterületén földmunkák közben 10 darab 76 milliméteres szovjet tüzérségi repeszlőszert és egy 12,7 milliméteres gyalogsági lőszert találtak - ismertettek néhány esetet legutóbbiak közül.