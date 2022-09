Bűnügy

Vádat emeltek egy cseh embercsempész ellen

Vádat emeltek egy cseh embercsempésszel szemben, aki 32 migránst zsúfolt be egy kistehergépkocsiba; a migránsok közül többen elájultak az úton - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.



Azt írták: a vádirat szerint a gépjármű rakterét kifejezetten embercsempészés céljára alakították át. A raktérben két rejtekhely volt, amelyeket a vezetőfülke felőli oldalon egy nagy tartállyal és két hordóval, a hátsó ajtó felől pedig egymásra pakolt fahasábokkal álcáztak. A rejtekhelyek egyetlen bejárata a vezetőfülke mögött kialakított, 43 centiméter széles és 110 centiméter magas nyílás volt, amelyre egy, csak a vezetőfülkéből nyitható, tolózárral zárható ajtót szereltek. A nagyobb rejtekhely mérete sem érte el a négy négyzetmétert, a kisebbiké pedig alig haladta meg a kettőt.



A cseh állampolgárságú férfi április 29-én reggel a szerb-magyar határ közelében 32, az ország területére illegálisan belépő szír állampolgárt - köztük kilenc, 18 év alattit - terelt be a rejtekhelyekre, majd elindult velük az osztrák határ irányába.



Az ügyészség azt írta: a szállítás jelentős testi-lelki gyötrelemmel járt a rendkívül szűk helyre bezsúfolt embereknek, akik közül többen el is ájultak. A migránsok dörömböléssel próbáltak a gépjárművezetőnek jelezni, aki azonban nem állt meg, így csak az M5-ös autópályán végrehajtott rendőri intézkedés akadályozta meg, hogy a szállítás kiszáradás vagy levegőhiány miatt súlyosabb következményekkel járjon - tette hozzá az ügyészség.



A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség a cseh férfit a csempészett személyek sanyargatásával elkövetett embercsempészéssel vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlott letartóztatásban várja, hogy bűnösségéről a Kiskunfélegyházi Járásbíróság döntsön.