OMSZ

Erre nincsenek szavak: többen levideózták egy ember haláltusáját a Balaton-parton

Egy 50 év körüli férfit húztak ki a vízből a balatonmáriafürdői strandon. Mikor a mentők megkezdték az ellátást, már nem lélegzett.



Több mint másfél órán keresztül küzdöttek a szakemberek a férfi életéért, miközben azt is el kellett viselniük, hogy a bámészkodó strandolók figyelték őket, sőt, még videóra is vették a mentést. A poszt olyan bámészkodóról is beszámolt, aki gyermekével a karján nézte őket.



A mentők takarókkal és fürdőlepedőkkel próbálták eltakarni előlük a betegellátást, mert mikor megpróbálták elküldeni a nézelődőket, nem sikerült nekik.



Bejegyzésükben leírják: mindent elkövettek, de a férfi életét a megfeszített csapatmunka ellenére sem tudták megmenteni, amit többen rögtön meg is osztottak a közösségi médiában.



"A kritikátlan viselkedés a mentést végzőket is megviselte, a Balatonlellei Mentőállomás vezetője egyenesen tűrhetetlennek minősítette a bámészkodók viselkedését, amelyhez hasonlót több mint harminc éves pályafutása alatt sohasem tapasztalt" - jelentették ki, egyben kifejezték részvétüket az elhunyt hozzátartozói felé.