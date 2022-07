Bűnügy

Letartóztatták a férfit, aki felgyújtotta a kisvárdai várat

Fotó: police.hu

Elrendelte a Kisvárdai Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki a hét elején a gyanú szerint felgyújtotta a kisvárdai várat - közölte a Nyíregyházi Törvényszék pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hogy a férfi hétfő éjjel, 23 óra körül megjelent a Kisvárdán található, jelenleg felújítás alatt álló, műemlékvédelem hatálya alatt lévő várnál, és annak alagsorában hat különböző helyen tüzet gyújtott. Ezután felment az épület régi tornyába, ahol gyúlékony anyagot öntött szét, majd meggyújtotta.



A férfi a közlemény szerint a tetőn is megpróbált tüzet gyújtani, de ez nem sikerült neki.



Hozzátették, hogy a gyújtogatással a gyanúsított csaknem ötvenmillió forintos kárt okozott.



Közölték azt is, hogy a férfi büntetett előéletű, tettét rövid idővel a korábbi elítélése után követte el. Mivel a bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy a szabadlábra helyezése esetén folytatná a tettét vagy újabb bűncselekményt követne el, esetleg elszökne, elrejtőzne a hatóságok elől, elrendelték a letartóztatását.



A végzés nem végleges, az ügyészség tudomásul vette, de a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be a döntés ellen - áll a közleményben.