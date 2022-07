Katasztrófa

Valószínűleg bográcsozásból lett hatalmas tűz Piliscsabán

Valószínűleg kerti bográcsozás következtében pusztított nagy területen tűz kedden Piliscsabán. A lángok átterjedtek a közeli erdő aljnövényzetére, egy raklapüzemre és egy fűrészportárolóra is - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdán az MTI-t.



Az OKF ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben az ország egész területén. Tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés szintén tilos.



A kerti sütögetés nem tiltott ugyan, ám csak fokozott odafigyeléssel tanácsos ilyen tevékenységet végezni - hívták fel a figyelmet -, mert a nagy hőségben a növényzet könnyen meggyulladhat.



A közlemény szerint, az idén már 11 500 szabadtéri tűzesethez riasztották a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, az országos tűzgyújtási tilalom életbe lépése óta, vagyis július 2. óta pedig majdnem hétszázszor. A legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében csaptak fel szabadtéren a lángok.



A tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni - ismertették.



Azt is közölték, hogy a piliscsabai tűz keletkezésének körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárásban tisztázza.