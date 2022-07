Eltűnt a valóságshow-szereplő

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték VV Fanni gyilkosát

A Való Világból ismertté vált Novozánszki Fanni ügye már évek óta húzódik, a bíróság ma kihirdette az ítéletet. 2022.07.13 10:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Végéhez érkezett a Novozánszki Fanni, vagy ahogy sokan ismerik, VV Fanni meggyilkolása ügyében indított eljárás, B. Lászlót ma délelőtt életfogytiglan fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. Az elítéltet 10 évre eltiltották a közügyektől, leghamarabb 25 év múlva szabadulhat - írja az Index.



A vád szerint az igen költekező életmódot folytató, ám munkahellyel nem rendelkező B. László a családjától és barátaitól kért kölcsönökből tartotta fenn magát. A tartozásai egyre csak nőttek, így könnyű pénzkereseti lehetőségnek tartotta, ha Novozánszkit környékezi meg. Egyik ismerősétől tudta meg, hogy a prostituáltként dolgozó lány nagyobb pénzösszeget tart otthon, neki pedig sürgősen pénzre volt szüksége, így elhatározta, hogy megpróbál szerezni tőle. Novozánszki ugyanakkor nem kívánt találkozni vele, ezért B. László erőszakhoz folyamodott. Mint az a vádiratból kiderül, a férfi 2017. november 20-án este meglátogatta a lányt, majd bántalmazta őt, hogy megszerezze az értékeit. Ezt követően a karjában cipelte le őt a kocsijáig, és az ez idő alatt elhunyt lány összekötözött holttestére egy nehezéket erősített, végül bedobta a Dunába. B. Lászlót nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolták.



Az ügyet az elmúlt években több nyilvánosságra került részlet is bonyolította, többek között:

- az a kötél, amin megtalálták VV Fanni vérét,

- a B. László által okolt B. Erika felbukkanása, aki állítása szerint

- drogot szerzett VV Fanninak,

- a VV Fanni email címéről elküldött levél tíz nappal az eltűnését követően,

- zárkatársa, P. György vele ellentmondó vallomása.

Az ügyész korábban már arról számolt be, B. László a tárgyalások során többször is megváltoztatta a vallomását, ami csak nehezítette a helyzetüket, mivel a legtöbb esetben olyan kérdések körül alakult ki vita, amelyek az ügy szempontjából nem túl lényegesek. Korábbi álláspontját módosította például azzal kapcsolatban is, hogy volt-e cipő VV Fanni lábán, amikor levitte a mélygarázsba, hová rakta a lány holmiját, ki volt VV Fanni lakásában, amikor nála járt, illetve mit mondott a tanúknak. Az ügyész megjegyezte, ennek az időhúzás lehetett az oka, illetve a szakértők, a tanúk és a bíróság összezavarása. Mint azt az ügyész kifejtette perbeszédében, B. László a védekezéseként felsorakoztatott bizonyítékokkal kapcsolatban is ellentmondásba keveredett, nem adott egyértelmű választ, azt állította, már nem emlékszik rá, vagy épp a szakértői véleményt nem volt hajlandó elfogadni.



B. László a tárgyalások során a realitysztár barátnőjére kívánta terelni a gyanút, még annak ellenére is, hogy bizonyítékok vannak arra vonatkozólag, hogy a nő a telefonja szerint nem azon a helyen volt, mint a férfi állította. Ahogy azt az ügyész még akkor kijelentette, ugyan azt nem lehet bizonyítani, hogy szándékos emberölésről van szó, azonban a bizonyítékok, illetve B. László viselkedése alapján egyértelmű, hogy VV Fanni meghalt , és az is, hogy a férfinak van köze hozzá. B. László ugyanakkor utolsó védőbeszédében is ártatlannak vallotta magát és azt állította, VV Fanninak a legjobbat akarta, és barátnak tartott emberek húzták bele ebbe a slamasztikába.



"Az ügyiratban foglaltakat nem követtem el, sőt bántani sem bántottam Novozánszki Fannit. Hibázni viszont hibáztam abban, hogy amikor 2017. 11. 20-án odaérkeztem a lakásába, és láttam, hogy magatehetetlen állapotban a kanapén fekszik, elhittem B. Erikának, hogy ha nem mentőt hívok, hanem segítek elvinni Novozánszki Fannit azoknak az embereknek, akikkel beszélt, akkor ezzel mind a kettejüknek segítek. Már csak azért is segítettem, mert így titokban tud maradni, hogy túlszívta magát a B. Erika által beszerzett kábítószerből " - mondta a tárgyaláson B. László, ám hozzátette, csak abban tartja hibásnak magát, hogy ezt követően levitte őt az autóhoz, és elszállította a B. Erika által emlegetett megoldóemberekhez, ahelyett, hogy kórházba vitte volna.