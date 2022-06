Bűnügy

Tótkomlósi csecsemőgyilkosság: 2 milliós nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség

A lakosság segítségét kéri a rendőrség, a 2019. október 26-án Tótkomlóson, a Jókai utca 43. szám alatti lakatlan ház előtt, egy nylon zacskóba csomagolt halott csecsemő ügyében! 2022.06.21 09:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: police.hu

A rendőrségre 2019. október 26-án 17 óra 30 perckor érkezett bejelentés, mely szerint Tótkomlóson, a Jókai utcában, egy lakatlan ház előtt egy halott csecsemőt találtak. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás megállapításai szerint a kisfiú élve született, a köldökzsinórral és a méhlepénnyel együtt csavarták bele egy plédbe, illetve egy kisebb méretű női ruhába, majd betették egy nylon zacskóba. A ruha egy GAP Kids márkájú, 11-12 éves lányra való csíkos ruha, a zacskó fehér színű, a pléd macskát ábrázol. A testen bántalmazásra utaló sérülések nem voltak, azt a magzatmáztól megtisztították. A kisfiú ellátatlanság miatt vesztette életét. Az eljárás során megállapítást nyert az anya és az apa DNS profilja, továbbá az, hogy az anya valószínűleg 35 évnél idősebb, alultáplált, feltehetően előzőleg már több gyermeke is született. Szüléskor kb. 30 cm hosszúságú, szőkített, sárgás-fehér színűre festett, őszülő haja volt. Az anya feltehetően egy háztartásban élt egy oldalági férfi rokonával (testvér, féltestvér vagy unokatestvér) és a háztartáshoz tartozott egy sötétbarna alapszínű, hullámos szőrű kan kutya is.



A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2 millió forintos díjat tűzött ki az emberölés elkövetőjének azonosítását eredményező információt, a rendőrség tudomására hozó személynek. Kérik, hogy aki az eljárással kapcsolatos információval rendelkezik, tegyen bejelentést a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: 66/523-700) vagy a 112-es segélyhívón, illetve a "Telefontanú" 06/80/555-111-es telefonszámán. A segélyhívó és a "Telefontanú" is ingyenesen hívható, utóbbi számon név nélkül is lehet bejelentést tenni.