Katasztrófa

Mintegy húsz hektáron leégett a lábon álló gabona az Alföldön

Több hektáron gyulladt ki a gabona az Alföldön Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád-Csanád megyében hétfőn.



Délután Csongrád-Csanád megyében újabb helyszínen keletkezett tűz. Kübekháza külterületén mintegy húsz hektáron leégett a lábon álló gabona. A tűzoltók körülhatárolták a lángokat, munkájukat erőgépek is segítik, amelyekkel körbetárcsázzák a területet.



Martfű külterületén 15 hektáron égett a lábon álló gabona és öt hektáron a tarló. Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz betört a közeli zártkertekbe is; egy 10 négyzetméteres melléképületet teljes egészében elpusztítottak a lángok, illetve felrobbant egy gázpalack is. Senki nem sérült meg.



A tűzoltók megfékezték a lángokat - közölte a referens.



Szintén több hektáron ég a lábon álló gabona és a tarló Makó-Rákos külterületén. A lángok veszélyeztetik a Körös-Maros Nemzeti Park védett területét és egy közeli szarvasmarhatelepet.



A 4-es, kiemelt fokozatú tűz oltásában mintegy harminc tűzoltó és több erőgép is részt vesz.



Utóbbiakkal igyekeznek körültárcsázni a területet, de a munkát nehezíti a föltámadó szél - közölte Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.