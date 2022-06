Erőszak

Gyerekekről készült pornográf felvételek miatt indult eljárás egy férfi ellen Pest megyében

Gyerekekről készült pornográf felvételek miatt nyomoznak Pest megyében egy férfi ellen, a bíróság pénteken döntött a letartóztatásáról - tudatta a Budapest Környéki Törvényszék a honlapján.



Az eljárás adatai szerint a férfi tavaly mobiltelefonról egy internetes közösségi médiás alkalmazáson osztott meg három olyan videót, amelyeken felnőtt férfiak 12. életévüket be nem töltött kislányokkal végeznek szexuális cselekményt. Szerdán a rendőrség átkutatta a férfi lakását, mobiltelefonján 531 súlyosan szeméremsértő fényképet, videót talált, többnyire 12. életévét be nem töltött gyerekekről.



A férfi ellen "12. életévét be nem töltött személy sérelmére pornográf felvétel hozzáférhetővé tételével elkövetett" gyermekpornográfia miatt indított eljárást a Gödöllői Rendőrkapitányság.



"Tekintettel arra, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított maga is készített gyermekpornográf felvételeket, illetve szexuálisan közeledett olyan 18. életévét be nem töltött személyhez, aki nevelése, felügyelete alatt állt, feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén az eljárásban részt vevő személyeket befolyásolva veszélyeztetné a bizonyítást" - írták.



A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája pénteken meghallgatta a gyanúsítottat és az ügyészi indítvánnyal egyetértve egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A végzés nem végleges, de végrehajtható.