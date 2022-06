Szörnyű

A gyermekintenzíven fekszik a kisbuszban felejtett négyéves kislány

Életveszélyes állapotban vittek kórházba egy négyéves kislányt, akit egy gyermekeket szállító kisbuszban felejtettek kedd reggel Tomajmonostorán és csak délután találtak rá.



A Tiszaderzsen élő gyermeket kedden reggel vették fel a 14-17 fő szállítására alkalmas buszra, hogy a tomajmonostorai oviba eljusson. Inezt a megérkezés után magára hagyták a buszon, senkinek sem tűnt fel a hiánya. A rendelkezésre álló információk szerint már eszméletlen állapotban találtak rá.



A mentők legalább egy órán keresztül küzdöttek azért, hogy a kiszáradt, magatehetetlen kislány állapotát stabilizálják. Az Országos Mentőszolgálat a történtekről azt írta, hogy "a mentők helyszíni ellátás után egy négyéves kislányt szállítottak életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel kórházba".



Az esettel kapcsolatban megszólaltak a kislány szülei is: "Inez jelenleg a debreceni kórházban, a gyermekintenzíven fekszik. Nem tudjuk felfogni, miért nem vette észre senki, hogy nincs óvodában, egyáltalán miért nem nézték át a buszt, mielőtt bezárták? Az egész család értetlenül áll a történtek előtt. Megtesszük a szükséges lépéseket, de most az a legfontosabb, hogy a gyermekünk túl legyen az életveszélyen" - mondták a szülők a Blikknek.



Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arról beszélt, hogy az autó belső hőmérséklete a napon felmelegszik. Ha kint például 20 fok van, az autóban 5 perc után 26 fok, 60 perc után pedig 46 fok lesz. Viszont 34 fokos kánikulában 5 perc alatt már 40 fok is lehet a hőmérséklet az autó belsejében, míg egy óra elteltével akár 62 fok is.