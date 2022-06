Bűnügy

'Le akarta vágni a fejemet' - brutális részletességgel mesélt az őt megvakító férfiról a kemecsei édesanya

A nő gyereket is várt bestiális bántalmazójától, de az állandó stressz miatt elvetélt. 2022.06.08 09:29 ma.hu

A kemecsei támadás áldozata, Gabriella bírósági tárgyaláson vett részt - ezen azonban nem azt a bűncselekményt tárgyalták, aminek következtében elvesztette a látását, hanem egy korábbi esetet: egy emberrablási ügyet - írja a Bors.



A látását elvevő volt párja a vád szerint elrabolta és gyakorlatilag fogva tartotta őt, és mikor Gabriellának sikerült megszöknie, akkor követte el a támadást, amivel megvakította a nőt.



A nő a tárgyaláson azt mondta: volt párja szerinte nem egyszerűen bántalmazta őt, hanem meg akarta gyilkolni.



"Ököllel és tenyérrel ütlegelt. Az orromból és a számból is ömlött a vér. Nekilökött egy szekrénynek, aminek kitört az üvege. Ezután egy olyan partvissal esett nekem, ami a benzinkutakon szokott lenni. Kimenekültem az utcára, de ő utánam jött egy bárddal. Le akarta vágni a fejemet, ezt mondta is" - hangzott el a tárgyaláson.



Olyan esetről is beszámolt, mikor a férfi kirángatta az autóból és a betonba verte a fejét. Sőt, egy alkalommal nem egyedül, hanem unokatestvéreivel támadt rá a férfi.



"Az unokatestvérei lenyomták a fejemet, úgy, hogy a csatt darabokra tört. Attila vállán volt egy piros övtáska. Abból elővett egy kést. Nagyon féltem. A pengét a fejemhez tartotta, és azt mondta: Megöllek, elveszem az életedet!".



Bár a tárgyalásokon Balázs néven hivatkozott a férfire a nő, az elkövetőnek ez nem a valódi neve: Gabriella azért tudta így, mert a vádlott álnéven mutatkozott be neki.



Arra is fény derült, hogy a nő korábban várandós is volt a férfitól, ezt azonban nem mondta el neki, később pedig az állandó stressz miatt elvetélt.



A vádlott online kapcsolaton keresztül vett részt a tárgyaláson.