Pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel a rendőrök - videó

Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt foglaltak le - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon hétfőn.



Azt írták: bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt két éve indított eljárást a BRFK.



A nyomozás adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves, izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és euróbankszámlákra volt szükség, hogy azokra a világ minden tájáról különféle online elkövetett - jellemzően úgynevezett számlaváltós- és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket utaljanak - írták.



Hozzátették: a rendkívül szövevényes bűnügy felderítésére külön nyomozócsoport alakult, a budapesti nyomozók munkáját az Europol pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó egysége elemzőkapacitásával és a nemzetközi információcsere elősegítésével támogatta.



A fővárosi rendőrök az europol munkatársaival május 9-én Budapesten és környékén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyszerre 24 helyszínen tartottak kutatást.



Az akcióban 184-en vettek részt, bevetettek nemcsak kábítószer-, hanem különlegesen képzett pénzkereső kutyákat is. Csak ezen a napon 16 embert fogtak el, és hallgattak ki gyanúsítottként; többek között lefoglaltak mintegy 60 ezer eurót, 22 millió forintot, egy luxusautót, kábítószergyanús anyagokat, négy éles és egy gumilövedékes fegyvert, lőszereket, 36 bankkártyát, számos adathordozót, mobiltelefonokat, SIM-kártyákat, ékszereket és zálogjegyeket - írták.



A rendőrség közlése szerint később további feltételezett elkövetőket is elfogtak, így az eljárásnak most 44 gyanúsítottja van, közölük tíz szervező, 34 stróman. Hozzátették: a strómanok jellemzően rossz anyagi körülmények között élő emberek, akik minimális anyagi ellenszolgáltatásért cserébe adták át személyes adataikat, esetenként közreműködtek az összegek felvételében és átadásában is. A külföldön elkövetett bűncselekményekről nem rendelkeztek információval, csak azzal az egy emberrel álltak kapcsolatban, aki beszervezte őket.



A pénzmosáshoz felhasznált 94 gazdasági társaság 407 bankszámlájára az eljárás adatai szerint összesen 16,8 milliárd forint érkezett, amelyből a nyomozóknak készpénzben és számlák zárolásával 678 millió forintot sikerült lefoglalni. Hat szervező már letartóztatásba került, egy bűnügyi felügyelet alatt áll.