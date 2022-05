Bűnügy

Festményhamisítókra csaptak le a rendőrök, a becsült kár félmilliárd forint - videó

Festményhamisítókat fogtak el, a hamisítványok között vannak Munkácsy, Gulácsy, Vaszary, Caravaggio, Picasso és Rubens alkotásait másoló képek is, a becsült kár félmilliárd forintra tehető - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon hétfőn.



Azt írták: jelentős kárt okozó, bűnszövetségben elkövetett csalás gyanúja miatt nyomoznak.



A műkincsvédelmi nyomozók információi szerint széles körben kezdtek hamis festményeket eredetiként árulni Magyarországon. Volt olyan híres festmény, amelyről több reprodukció is született. Egyebek mellett Gulácsy Lajos, Kádár Béla, Munkácsy Mihály, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Caravaggio, Picasso és Rubens alkotásait hamisították. Az elkövetők a képek előkerülését különböző történetekkel támasztották alá.



"A festményhamisításokkal nemcsak amatőr festők, illetve műgyűjtők, de még szakértők, művészettörténészek és galériák is érintettek" - tették hozzá.



A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda műkincsvédelmi alosztálya a Somogy és a Nógrád megyei főkapitányság, a keszthelyi és a szentendrei kapitányság rendőreivel közösen április végén nyolc megyében, egyszerre 21 helyszínen tartott kutatásokat, amelyekben 17 ember volt érintett. Az akcióban 120 rendőr vett részt, lefoglaltak 120 festményt, a hamisítványok elkészítéséhez szükséges különböző eszközöket, hamis szakértői véleményeket és egyebek mellett hamis múzeumi pecsétet is.



A rendőrség közölte: további tárgyi bizonyítékok beszerzése, tanúkihallgatások és a lefoglalt festmények szakértői vizsgálata zajlik.