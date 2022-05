Erőszak

Tömegverekedés Nyírbátorban: hét mentő a helyszínen

Az egyik férfi tagját szinte napra pontosan három éve verték agyon a szomszéd utcában egy ballagási bulit követően. 2022.05.29 10:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sógorok, testvérek estek egymásnak Nyírbátorban szombat kora este. A Friss Média helyi információi szerint egy család négy tagja baltával, villával támadt rá rokonaira. A mentők hét kocsit riasztottak a helyszínre. Öt sérültet szállítottak el, köztük egy sérült súlyos életveszélyes fejsérüléssel került a nyíregyházi kórházba.



Elsődleges adatok alapján a sértett a Cs. család, az elkövető a V. család. Megdöbbentő, hogy a Cs. család egyik férfi tagját szinte napra pontosan három éve verték agyon a szomszéd utcában egy ballagási bulit követően. Bár a támadók nem a korábbi család tagjai, de az elkövetési módszer szinte ugyanaz.



Az, hogy ki miért támadt rá a másikra, a feledés homályába veszett - senki nem tudott értelme magyarázatot adni a család háború kitörése. Azonban az az elsődleges adatok alapján ténynek látszik, hogy a V. család négy tagja felfegyverkezve elkövetett csoportos garázdaságot követhetett el, ami akár emberölés kísérlete, vagy testi sértés minősített esete is lehet.



Az indulatok az utcában késő este sem csillapodtak, a sértett család információkat várt a kórházból, a legsúlyosabb állapotban beszállított férfiról. Őt egyébként úgy tudni, hogy fejsérüléssel szállították el a mentők.



Egy tanú a sértett családból elmondta, hogy a V. család egyik tagja vascsővel vágta fejbe a férfit, aki ekkor menekülőre fogta a dolgot, támadói utána eredtek, leteperték és testszerte ütötték.



Ugyanaz a család, más az elkövető



A 2019 júniusában történt eset a bíróság által megállapított történeti tényállás szerint: az elítéltek az esti órákban ásóval, kaszával, vasvillával felfegyverkezve elmentek a sértett nyírbátori lakóházához, hogy korábbi sérelmeik miatt – akár a sértett családjának életét is kioltva – elégtételt vegyenek. A kulcsra zárt bejárati ajtót erőszakkal benyomták, majd a családfőt a náluk lévő eszközökkel bántalmazták. Közben azt kiabálták, hogy „megölünk, összevagdalunk és beteszünk a temetőbe”. Ezután a több sebből vérző sértettet a szobában magára hagyták, majd a másik szobához mentek, az ajtó üvegezett részét betörték és azon keresztül megsebesítették a családfő fiát is, aki belülről támasztotta az ajtót, hogy a vádlottak ne tudjanak bemenni.



A családfő életveszélyes sérüléseket szenvedett, később meghalt.



A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.