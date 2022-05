Gyilkosság

Megszólalt az édesanya, akinek meggyilkolta lányait az apa

Szívszorító sorokat fogalmazott meg az az édesanya, akinek két lányát - a 14 éves Tímeát és a 16 éves Júliát - megölte az édesapjuk. 2022.05.28 11:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Soha nem fogja megérteni férje tettét az a nő, aki két lányát gyászolja az aszódikettős gyilkosság után. A lányok az apjuknál voltak láthatáson, álmukban ölte meg őket a nó volt férfje. A férfi tette után vonat elő vetette magát, de jelenleg életben van.



A tanárnőként dolgozik az az asszony, aki két lányát is elvesztette az aszódi gyilkosságban. A közösségi médiában írt a gyászoló édesanya az érzéseiről.



Köszönöm szépen mindenkinek, aki jó szívvel volt a két gyermekem felé. Köszönöm szépen, hogy együtt éreztek most velem. Tegnap sokat imádkoztam. Három gyertyát gyújtottam – írta.



Egyet Júlia lányáért, egyet Tímea lányáért, egyet pedig férjéért, Tamásért, akinek a tettét soha nem fogja megérteni – olvasható a Borsban.



Megbocsátottam mindent neki. Mert nem lehet az életet haraggal és lelki terhekkel élni. Hiszem hogy a lányaim a tengernyi szenvedésük után ott vannak az Úr Jézus színe előtt.



Eddig is drága volt számomra az élet, most is. Minden napom ajándék és tengernyi öröm. Nem a halál a fájdalom, hanem a buta önző szeretetlen önpusztító élet – tette hozzá.



A 46 éves férfit az öngyilkossági kísérlet után mentőhelikopter vitte kórházba, jelenleg nincs kihallgatható állapotban, rendőrök őrzik.



Ahogy arról a BudaPestkörnyéke.hu is beszámolt a rendőrök csütörtök este állampolgári bejelentésre érkeztek tűzoltókkal együtt az aszódi társasházi lakáshoz, ahonnan a telefonáló furcsa szagot érzett kiáramlani. A két lány az ágyában feküdt.



A nyomozás adatai szerint a lányok Heves megyei lakóhelyükről Aszódon élő édesapjukhoz érkeztek láthatásra május 20-án. A 46 éves férfi – nagy valószínűséggel május 20-áról 21-ére virradóra – álmukban megölte lányait.