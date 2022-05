Bűnügy

Terhes nő vert össze és rabolt ki egy 90 éves asszonyt Tápiószecsőn

police.hu

Egy rémült idős telefonált segítségért 2022. május 23-án kora reggel a rendőrségre. Az eljárás adatai szerint nem sokkal éjfél után bejárati ajtaján kopogtatott egy terhes nő, akinek ajtót nyitott, mire az úgy meglökte, hogy az asszony hanyatt esett a földre. A támadó pénzt és gyógyszert követelt az időstől, hogy nyomatékosítsa szándékát egy rongydarabbal a kezében közölte, ha nem fogja be a száját, beköti.



A tehetetlen asszony telefonjával próbált segítséget kérni, azonban a nő, hogy ezt megakadályozza kikapta a kezéből és földhöz vágta, majd az ingatlan minden szegletét kutatni kezdte. Az ágyneműtartóban talált egy táskát, amiért a sértett hiába kapálózott, a nő zsebre vágta a benne lévő százezer forintot. A házban egy pillanatra sem állt meg, egy éppen keze ügyébe akadt csíkos szatyrot amivel csak tudott, telepakolta: telefon, pénztárca, iratok, élelmiszer, majd a TV-t is felmarkolva kifelé vette az irányt.



A sértett többször próbálta utolsó erejével is védeni értékeit, kiabált támadójával, hogy "Hagyja abba!" válaszként ismét csak az erőszakos fellépés jutott, lökdöste, ütötte, rugdosta ahol csak érte az időst, kimenekült a házból, kerékpárjára pattant és rabolt zsákmányaival elhagyta a helyszínt.



A helyi zsaruk mindenre kiterjedő helyszíni szemlét tartottak és hajtóvadászatot indítottak a támadó után, pár óra alatt kiderítették, ki követhette el a bűncselekményt, mintegy négy órán belül otthonában fogták el a helybéli 31 éves S. Etelkát. A rendőrök kutattak a lakásában, az értékek nagy részét megtalálták és lefoglalták. A nő kihallgatásán cselekményét tagadta és vallomást sem tett.



A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az őrizetbe vett nő ellen rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a büntetőeljárást, letartóztatását kezdeményezték.