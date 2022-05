Bűnügy

Terméskővel próbálta bedobni a kocsi ablakát, de visszapattant az arcába - videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás miatt folytat eljárást egy 30 éves dunaharaszti férfi ellen, aki a gyanú szerint a 2022. február 17. és február 18. közötti éjjel a főváros XVII. és XVIII. kerületében​ két gépkocsit tört fel, melyek közül az egyiket ellopta, valamint egy motorkerékpárt is eltulajdonított. A tolvaj a járművekben tárolt dolgokra is lecsapott.



Egy biztonsági kamera rögzítette azt az autófeltörőt, aki 2022. február 18-án Rákosmente városrészben egy jókora terméskővel esett neki a jármű egyik ablakának, de a lepattanó kő a tolvaj arcába csapódott vissza. A járművet végül nem sikerült kinyitnia, de abban kisebb kárt okozott.



A rendőrök a felvételen látható férfit F. Gáborként azonosították, aki a nyomozás adatai szerint a kérdéses éjjel a kerületből egy motorkerékpárt, két másik autóból masszázságyat, autósrádiót és egy bárszéket, míg a XVIII. kerületből egy autót is ellopott. A kétkerekűt a rendőrök később megtalálták, ám F. Gábor felkutatása érdekében 2022. május 9-én elfogatóparancsot adtak ki.



A férfit a XVIII. kerületi rendőrök Vecsésen elfogták, majd a XVIII. kerületi kapitányságra állították elő, ahol egyrendbeli lopás vétség, egyrendbeli lopás vétség kísérlet, valamint egyrendbeli lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. F. Gábor érdemi vallomást nem tett, de a terhére rótt bűncselekmények elkövetését tagadta. A nyomozók a férfi őrizetbe vétele mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit a bíróság elrendelt.