Koronavírus-járvány

Vakcina helyett sóoldatot adott be betegeinek - milliókat keresett az orvos

Közel két hónapja börtönben van a 70 éves, orvosként dolgozó J. Johanna, aki Pfizer vakcina helyett sóoldatot adott be több betegének, írja a Blikk. Eddig tizenhárom esetben bizonyosodott be a súlyos, életveszélyes szabályszegés.



A lap szerint a sóoldatot kapó betegeknek az orvos pénzért állított ki hivatalos igazolást, így megkaphatták a védettségi igazolványt, lebukásához egy be nem oltott páciensének elszólása vezethetett. Miután felmerült a visszaélés gyanúja, a hatóság kamerákat helyezett el a rendelőjében, a felvételek pedig igazolták a rendőrök felvetéseit.



Jánoshalmán köztudott volt, hogy az orvos vírustagadó, úgy tudni, rászólt a betegeire, vegyék le a maszkot a rendelőben. A rendőrök több mint 3 millió forintot, 1000 eurót, regisztrációs nyilatkozatokat, oltási igazolásokat, oltóanyag-ampullákat, telefonokat és laptopokat, valamint két gépkocsit foglaltak le.



A lap úgy tudja, az orvos asszisztense részletes beismerő vallomást tett.