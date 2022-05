Baleset

20 métert ugratott, majd árokba hajtott a részeg nő a gyermekével - videó

A videót a Budapesti Autósok Közösségének küldte be egy olvasó, aki a saját házának beállójára fordult volna rá Erdőkürtön, amikor hirtelen felbukkant mellette egy nagy sebességgel közlekedő fekete autó. A részeg sofőr felhajtott az egyik ház beállójára, ami megdobta a kocsiját, majd húszméteres ugratás után egy másik ház árokpartjába csapódott - írja a Tények.



A videó beküldője figyelmes volt, így ki tudott térni az ittas száguldozó elől. Az utcán 40 kilométeres sebességkorlátozás van ugyan érvényben, ám a felvétel alapján jóval gyorsabban hajtott a nő. Szerencse, hogy a szabályosan közlekedő nézte a jobb tükröt a jobbra kanyarodásnál, hiszen jóval nagyobb baleset is történhetett volna.



Az autóban egyébként ült egy 10 év alatti gyerek is, sem a sofőr, sem ő nem volt bekötve. Szinte csodával határos módon azonban egyikük sem sérült meg súlyosan. A gyerek a beszámoló szerint sírt, a nő pedig rövid időre elvesztette eszméletét, és felrepedt a szája. A mentők 10 perc alatt a helyszínre érkeztek, őket szorosan követték a tűzoltók és a helyszínelők.