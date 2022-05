Megelőzhetők a tragédiák

Figyelmeztet a katasztrófavédelem: nyáron is fennáll a szén-monoxid-mérgezés veszélye

A nyílt égésterű vízmelegítők működtetése miatt a fűtési szezon elmúltával, nyáron is fennáll a szén-monoxid-mérgezés veszélye - figyelmeztet az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).



Az OKF annak apropóján közölte ezt, hogy országszerte csak csütörtökön kilenc szén-monoxiddal kapcsolatos riasztást kaptak a tűzoltók, az év eddigi szakaszában pedig már 50 alkalommal kellett tragédia megakadályozása érdekében beavatkozniuk.



Csütörtökön Budapesten, Sopronban és Zalaegerszegen is két-két helyen, de Keszthelyen, Salgótarjánban és Vácon is kivonultak a mérgező gáz miatt a tűzoltók - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet arra, hogy minden olyan vízmelegítő veszélyforrást jelent, amelyik nyílt lánggal működik, és nem biztosított környezetében a megfelelő levegő-utánpótlás. Ezért nem szabad például a fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakítása, a nyílászárók cserélése során megszüntetni a szellőzőnyílásokat. Ha nincsenek légbevezetők, a nyílt lánggal működő vízmelegítő elhasználja a helyiség levegőjét és mérgező szén-monoxid fejlődik, ami már nagyon kis koncentrációban is halált okozhat.



A mérgezés évről évre tíz-tizenöt áldozatot szed, ezért a szellőzés biztosításán túl fontos a vízmelegítők rendszeres, évenkénti szakszerű ellenőrzése is - tartalmazza a közlemény.