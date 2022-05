Tragédia

A felesége előtt lőtte fejbe magát egy kormányhivatalnok Vas megyében

Drámai jelenetek játszódtak le péntek délután a Vas megyei kistelepülés, Balogunyom egyik csendes utcájában. 2022.05.02 09:45 ma.hu

Saját háza előtt lőtte fejbe magát a Vas megyei kormányhivatal egyik munkatársa, a tragédiát a férfi felesége is végignézte. Úgy tudni, a férfinak volt engedélye arra a fegyverre, amivel az öngyilkosságot elkövette.



A nyílt utcán, saját háza előtt lőtte fejbe magát egy vadászati felügyelőként dolgozó kormányhivatalnok a Vas megyei Balogunyomon. A szomszédok beszámolója szerint a férfi felesége is ott volt, amikor férje véget vetett az életének.



Tettének indítékai egyelőre nem ismertek. Ismerősei elmondása szerint látszott, hogy a férfit valami nyomasztja, problémáiról azonban nem nagyon beszélt.



Az öngyilkosságnak egy péktermékeket áruló furgon sofőrje is szemtanúja volt, az újraélesztést a hivatalnok felesége és egyik szomszédjuk kezdte meg - írja a Blikk.



S. Gyula életéért ugyan sokáig küzdöttek, kórházba is szállították, végül vasárnap hajnalban meghalt. Információk szerint a férfinak volt fegyvertartási engedélye, életét egy 9 milliméteres kaliberű pisztollyal oltotta ki. S. Gyula Szombathelyen élt feleségével, az elmúlt időszakban sok időt töltött a közeli faluban lévő hétvégi házában.



A férfi a Vas Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Osztályán dolgozott vadászati felügyelőként. Hivatali munkája mellett hosszú ideje vadászott is. Vadásztársait megdöbbentették az 54 éves férfival történtek, akinek feleségével két felnőtt fia volt, de egy unokájuk is született. A rendőrség közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálja az esetet.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!