Elképesztő eset

Bombariadó szinte az összes budapesti és több vidéki plázában

Hangosbemondóban kérték a vásárlókat, hogy haladéktalanul hagyják el az épületet az Árkádban és a Corvin Plázában is. Erről érkezett hír a Mammutból, az Aréna Plázából, a Westendből, a MOM Parkból és az Allee-ból is. Bombariadó volt a Debrecen plázában, Győrben két plázában, Szegeden, Kaposváron és Miskolcon is. Az érintett plázákba tűzszerészeket küldtek, és közben nyomozást indítottak közveszéllyel fenyegetés miatt. Robbanóanyagot, -szerkezetet egyelőre sehol nem találtak. A támadók minden esetben e-mail-ben küldték el a fenyegetést. Legutóbb három hete volt bombariadó budapesti plázákban.