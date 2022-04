Bűnügy

BRFK: 70 milliós kárt okozott érmegyűjtőknek három csaló

Az elkövetők egy állítólagos külföldi befektető nevében jártak el, aki éremkollekciókat akar vásárolni, és hajlandó a piaci ár többszörösét fizetni. 2022.04.19 22:30 MTI

Több érmegyűjtőt is becsapott három férfi, aki 2018 szeptemberétől 2019 májusáig 70 millió forintos kárt okozott - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.



Az elkövetők egy állítólagos külföldi befektető nevében jártak el, aki éremkollekciókat akar vásárolni, és hajlandó a piaci ár többszörösét fizetni. A több tízmilliós haszon reményében a kiszemelt sértetteknek először egy "reklámszerződést" kellett kötniük, és befizetniük a kollekció végső vételárának 10 százalékát - írták a közleményben.



A hitelesség érdekében nemcsak telefonon tartották a kapcsolatot áldozataikkal, hanem egyikük ügyvédi irodájában személyes találkozókat is szerveztek. A becsapott emberek végül nemhogy haszonhoz nem jutottak, de a befizetett pénzüket sem kapták vissza.



A budapesti rendőrök két gyanúsítottat üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett csalás bűntett, valamint többrendbeli csalás kísérlete és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, egyikükkel szemben ügyvédi visszaélés bűntett is felvetődött. A két férfi szabadlábon védekezik.



A harmadik feltételezett elkövető a rendelkezésre álló adatok szerint külföldön tartózkodik, ezért ellene a bíróság európai elfogatóparancsot adott ki.



A BRFK bűnügyi főosztálya vizsgálói az ügy iratait megküldték az ügyészségnek - áll a közleményben.