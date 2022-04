Tragikus baleset

Vonatbaleset Mindszenten - MÁV: a motorvonat vezetője betartotta a szabályokat

A balesetben öt férfi a helyszínen életét vesztette, a mentők két férfit súlyos sérülésekkel - fej- és végtagsérülésekkel - kórházba szállítottak. 2022.04.05 12:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Rosta Tibor

Minden szabályt betartott annak a motorvonatnak a vezetője, amely egy kisteherautóval ütközött össze kedd reggel 7 óra előtt Mindszent határában egy vasúti átjáróban - közölte a helyszínen a MÁV-Volán-csoport szóvivője. A balesetben öten a helyszínen meghaltak.



Biber Anett a Csongrád-Csanád megyei településen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a Kiskunfélegyházáról Hódmezővásárhelyre tartó motorvonat vezetőjének alig maradt ideje fékezni, amikor az átjáróban váratlanul elé hajtott egy kisteherautó. "A fékhatás így már nem érvényesülhetett" - fűzte hozzá.



A mozdonyvezető mindent az utasításoknak megfelelően tett, betartotta a pályaszakaszon érvényes 80 kilométer per órás sebességhatárt is. A biztosítóberendezés jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott - tudatta a szóvivő.



A vonaton a vezetőn és a jegyvizsgálón kívül tizenketten utaztak. A mozdonyvezetőn kívül mindenki megsérült. A jármű az ütközés után csaknem 100 métert siklott, majd az oldalára borult. Az anyagi kár meghaladhatja a 100 millió forintot, a motorvonatot selejtezni kell - közölte Biber Anett.



A motorkocsit daruval emelik vissza a pályára és egy mozdonnyal vontatják el a helyszínről. A műszaki mentés miatt - várhatóan szerda reggelig - Szentes és Hódmezővásárhely között pótlóbuszok közlekednek - mondta a szóvivő. Hozzátette: a pályaszakaszt a vasútforgalom újraindulása után is csak csökkentett sebességgel használhatják majd a szerelvények.



Biber Anett felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly és idén jelentősen nőtt az átjárókban történő balesetek száma. 2020-ban 62 ilyen baleset következett be, tavaly már 24-gyel több, ezek közül 16-ban halt meg valaki. Idén - a keddit is beleértve - 26 baleset történt.



Több mint tíz éve valamennyi átjáróban történt balesetet a közúti közlekedésben részt vevők figyelmetlensége okozta - közölte a szóvivő.



A balesetet szenvedő kisteherautóban heten utaztak. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője korábban az MTI-nek elmondta: a baleset helyszínére tíz mentőautó és egy mentőhelikopter érkezett.



Közölte: a balesetben öt férfi a helyszínen életét vesztette, a mentők két férfit súlyos sérülésekkel - fej- és végtagsérülésekkel - kórházba szállítottak. A vonaton 11 utas szenvedett - jellemzően - zúzódásokat, őket megfigyelésre szintén kórházba vitték.



A szóvivő tájékoztatása szerint a baleset sérültjeit a szegedi, a szentesi, a hódmezővásárhelyi és a kecskeméti kórházakba vitték.