Bűnügy

Aljas indokból elkövetett emberölési kísérlettel is vádolják az erdőkertesi késelőt

Aljas indokból elkövetett emberölési kísérlettel is vádolja az ügyészség az erdőkertesi késelőt, akire továbbra is életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását kéri, de - a korábbi vádat súlyosbítva - legkorábban 40 év letöltése utáni feltételes szabadságra bocsáthatósággal - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-t.



Azt írták: a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség 2020 októberében emelt vádat a férfi ellen előre kitervelten, hivatalos személy és több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, valamint hivatalos személy elleni erőszak miatt.



A más ügy miatt már bűnügyi felügyelet alatt álló férfi ugyanis - miután 2020 januárjában orvosi ellátáson volt egy kórházban - az őt hazaszállító rendőrökre támadt. Az egyiküket késével többször nyakon szúrta, majd a másikat is több helyen megsebesítette, de végül nem sikerült megszöknie.



A közleményben kiemelték: az ügyészség a Budapest Környéki Törvényszéken zajló tárgyaláson lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként súlyosbította a vádat, és már aljas indokból elkövetett emberölés kísérletével is vádolja a Pest megyei férfit.



A vádirat kiegészítése szerint a férfi elhatározta, hogy "a rendőröket az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a rendőrség munkatársai részéről őt ért sérelmek miatt bosszúból megöli és megszökik a hatóságok elől".



Ezzel az volt a célja, hogy elmeállapotának aznapra tervezett megfigyelését szökésével elkerülje és a vélt sérelmei az addigiakhoz képest nagyobb sajtónyilvánosságot kapjanak - írta az ügyészség a közleményben.