Baleset

15 méter mély kútba zuhant egy kisfiú Előszálláson, csodával határos módon túlélte

Kútba esett egy négyéves kisfiú Előszálláson - számolt be a Bors. A gyermek 15 métert zuhant. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba.



Ruben és szülei Londonból látogattak haza az előszállási nagyszülőkhöz, a kisfiú pedig a visszautazás előtti búcsúzkodást megelőzően még kiment játszani családjával a kertbe. Egyszer csak felugrott a borostyánnal benőtt, régóta nem használt kút peremére, amin átbukott, és 15 métert zuhant, egyenes le a kút fenekére.



A család azonnal hívta a mentőket és a tűzoltókat, akik először a borostyán gyökérzetét tépték fel, majd mentőkötél segítségével leereszkedtek a kisfiúhoz.



Rubent súlyos sérüléssel szállították kórházban mentőhelikopterrel, de a nagyszülők elmondása szerint azóta javult az állapota. "Ha minden igaz, pénteken már ki is jöhetnek, csak reménykedünk, hogy így is történik majd" - mondta a lapnak a nagymama.



A kút egyébként a nagyszülők elmondása szerint le volt fedve, de már régi volt és beszakadt, ezért már egyeztettek is a polgármesterrel, hogy újból lefedhessék.