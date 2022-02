Erőszak

Szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt elítéltek három embert Győrben

Folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és többrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt jogerősen kilenc év fegyházbüntetésre ítélt a Győri Ítélőtábla egy nőt, aki "szexuális cselekményt végzett" ötéves kislányával és az arról készült felvételeket két férfinek továbbította. A másodfokú bíróság az egyik felbujtó férfit tizenegy év fegyházra, a másikat három év börtönre ítélte - tájékoztatta a Győri Fellebbviteli Főügyészség csütörtökön az MTI-t.



A nő esetében a táblabíróság helybenhagyta a Tatabányai Törvényszék elsőfokú ítéletét, amely rögzíti azt is, hogy megszüntették az anya szülői felügyeleti jogát, és eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végzik.



Az egyik férfit felbujtóként, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és többrendbeli, részben felbujtóként elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt ítélték el első fokon. A táblabíróság az ő büntetését azzal súlyosította, hogy végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végzik.



A másik férfit felbujtóként elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt, visszaesőként ítélte el az elsőfokú bíróság, az ő büntetését a Győri Ítélőtábla hat hónappal, három év börtönre súlyosította és őt is végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végzik.



Az ítéleti tényállás szerint a szellemi fogyatékos gyermek az enyhe fokú gyengeelméjűségben szenvedő anyjával, valamint a nagymamájával és a nagybátyjával élt egy Komárom-Esztergom megyei községben.



Az anya 2019 áprilisában ismerkedett meg az egyik férfivel, aki arra is rávette, hogy a kislányt szeméremsértő módon fényképezze le és szexuális cselekményt végezzen vele. A nő a cselekményről készült csaknem kétszáz kép- és videófelvételt elküldte a férfinek, akinek a mobilján még mintegy félezer, kislányokról készült pornográf felvétel volt. Ezek egy részét a nőnek el is küldte.



A nő 2019 júliusában ismerkedett meg a másik férfivel, akinek a kérésére szintén továbbította a kislányáról készített felvételeket.



A nő mindkét - egyébként nős és gyermeket nevelő - férfivel intim viszonyt alakított ki.