Bűncselekmény

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a gyöngyösi városházán fegyverrel fenyegetőző férfit

Jogerősen két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki tavaly nyáron pisztollyal a kezében fenyegetőzött Gyöngyösön, a polgármesteri hivatalban - közölte az Egri Törvényszék sajtószóvivője csütörtökön az MTI-vel.



Hoszné Nagy Tímea tájékoztatása szerint a vádlott - aki korábban maga is a hivatal dolgozója volt - a bíróság csütörtöki előkészítő ülésén beismerte bűnösségét, így az ülést követő tárgyaláson őt jogerősen két év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztették.



A törvényszék a férfit felfegyverkezve elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt marasztalta el - tette hozzá a szóvivő.



A vádirat szerint a 46 éves férfi a bűncselekmény elkövetésekor - ismerve a járást az épületben - egyenesen a hivatal titkárságára ment, ahol a polgármestert kereste. Miután nem sikerült találkoznia vele, közölte az ott dolgozókkal, hogy a városvezetőt és a hivatalvezetőt is megöli, majd végez magával, mivel nem kapott segélyt annak ellenére, hogy ő arra jogosultnak érzi magát.



Kijelentéseit azzal nyomatékosította, hogy láthatóvá tette az oldalán hordott gáz-riasztópisztolyt, valamint a nadrágzsebében tartott, 20 centiméter hosszú pengéjű konyhakést, ezért az alkalmazottak a helyszínre hívták az önkormányzat segéd-közterület-felügyelőjét, aki távozásra szólította fel a férfit. Ő azonban erre nem volt hajlandó, sőt a segítőre fogta fegyverét, és őt is megfenyegette, hogy lelövi.



Az elkövetőt végül - részben rendőri segítséggel - sikerült megfékezni és lefegyverezni.