Sütőpornak hazudta a kábítószert - videó

A vécén akarta lehúzni a drogot egy férfi, amikor a rendőrök rátörték az ajtót Budapesten, a 8. kerületben. A férfit december óta keresték a rendőrök, mivel akkor a barátnője óbudai lakásán is drogot találtak. A nő akkor azt hazudta, hogy az igazából sütőpor, de hamar lebukott. A rendőrök most a pár férfi tagját is elfogták, több kiló marihuánát találtak a lakásán.