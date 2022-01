Bűnügy

Ötvenmilliós rézrablás miatt vádat emeltek több ember ellen

Vádat emeltek négy férfi ellen, aki a vádhatóság szerint 2011-ben 23,5 tonna rézhulladékot zsákmányolt, amely a vontatóval és a pótkocsival együtt akkor 52 millió forintot ért - tájékoztatta a fővárosi főügyész pénteken az MTI-t.



Ibolya Tibor közölte: a Fővárosi Főügyészség vádirata szerint a vádlottak közül egy 57 éves férfi kamionsofőrként dolgozott az ügyben érintett XIV. kerületi cégnél. 2011 áprilisában elhatározta, hogy megszerzi a már hosszabb ideje a telephelyen álló, rézhulladékkal megpakolt kamiont és a rakományát.



A rablás végrehajtásával megbízta egy - külön eljárásban az ügy miatt korábban már jogerősen elítélt - kamionsofőr ismerősét. Elmondta neki, pontosan hol található a telephely, azon belül a kamion és a jármű kulcsa, valamint azt is, hogy mikor van szolgálatban az a biztonsági őr, akitől - életkora miatt - a legkisebb ellenállás várható. A rablással megbízott kamionsofőr a bűncselekmény végrehajtásába bevonta két régi ismerősét, egy 45 és egy 49 éves férfit - áll a közleményben.



Az 57 éves férfi eközben felvette a kapcsolatot egy 48 éves ismerősével, aki - a bűncselekményről tudva - egy tanyán szerzett helyet a rézhulladék tárolására.



A három maszkos férfi 2011. április 27-én éjjel behatolt a XIV. kerületi telephelyre. Ketten átmásztak a kerítésen, és ártalmatlanították az őrkutyákat, majd berúgták a portásfülke ajtaját és a kapunyitóval beengedték harmadik társukat. Ezután földre teperték a biztonsági őrt, székhez kötözték, és vascsővel fenyegetve megszerezték tőle a kamion indítókulcsát. Mivel nem tudták a járművet beindítani, egy másik vontatóból kiszerelték az akkumulátort és azt tették a lemerült helyére. Ezután a vontatóval és rakományával - mintegy 23,5 tonna rézhulladékkal - elhagyták a telepet. A biztonsági őr könnyebben megsérült.



Később vontatót cseréltek - a járművet a réz tárolásáról is gondoskodó 48 éves férfi bocsátotta a rendelkezésükre -, és a tanyára hajtottak.



Néhány nappal később a szállítmányt egy IV. kerületi MÉH-telepre vitték, ahol egy még ismeretlen személy a rézhulladékért 20 millió forintot fizetett nekik. A réz elkövetéskori értéke 40 millió, a vontatóé és a pótkocsié pedig 12 millió forint volt.



A Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat három férfi ellen. A negyedik, a pótkocsi és rézhulladék elrejtésében, majd eladásában közreműködő társuk ellen pénzmosás a vád.



A vádhatóság fegyház-, illetve börtönbüntetés kiszabását, pénzbüntetést, valamint vagyonelkobzást is indítványozott - ismertette a főügyész.