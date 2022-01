Baleset

BKV: emberi mulasztás okozhatta a metróbalesetet

Az elsődleges vizsgálatok szerint emberi mulasztás okozhatta a múlt péntek éjszakai metróbalesetet - közölte a BKV Zrt. kedden az MTI-vel.



A január 21-i éjszakai metróbaleset körülményeit nemcsak az illetékes hatóságok, hanem a BKV szakemberei is azonnal vizsgálni kezdték - jelezte a vállalat.



"A BKV elsődleges vizsgálata megállapította, hogy a Kőbánya-Kispest állomás kihúzójában az egyik metrószerelvény tilos jelzésre indult el. Ráadásul a szerelvényen a vonat indítását, mozgását, sebességét folyamatosan felügyelő rendszer is ki lett kapcsolva. Adataink szerint minden egyéb biztonsági rendszer (például az autóstop) működött" - tudatták.



Ennek alapján nagyon valószínűnek nevezték, hogy emberi mulasztás okozhatta a balesetet.



Hozzátették, a vizsgálatok tovább folytatódnak, hiszen teljeskörűen, valamennyi körülményt és adatot figyelembe kell venni.



Közölték azt is, hogy az esemény a metrófelújítási munkálatokat nem befolyásolja, viszont a helyreállítási munkák befejezéséig a Határ út és Kőbánya-Kispest között metrópótló autóbuszok szállítják az utasokat.



A BKV múlt szombaton azt közölte az MTI-vel, hogy a 3-as vonal Kőbánya-Kispest úgynevezett kihúzó szakaszán, utasok által nem használt területen két metrószerelvény ütközött. Utasok nem voltak a szerelvényen, személyi sérülés nem történt. Egy harmadik szerelvény bent ragadt az említett területen.