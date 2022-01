Koronavírus-járvány

Fertőtlenítőszer-hamisítók ellen emeltek vádat

Vádat emeltek két férfi és két nő ellen, akik a koronavírusjárványt kihasználva hamis kézfertőtlenítő-szert gyártottak és értékesítettek, a csalással pedig hét sértettnek több mint 28 millió forint kárt okoztak - közölte a Fővárosi Főügyészség vezetője hétfőn az MTI-vel.



Ibolya Tibor a közleményében azt írta, a vádirat szerint az 54 éves férfi horgászcsalik előállításával és gyártásával foglalkozó céget vezetett, míg a 49 éves nő egy másik cég ügyvezetője volt. A vádlottak 2017 végén ismerkedtek meg egymással, majd üzleti kapcsolatban is álltak, amelynek során szoros, bizalmi viszony alakult ki közöttük.



A koronavírus-járvány 2020 márciusában mindkét vádlott cégére negatív hatást gyakorolt. A vádlottak ezért 2020. március elején elhatározták, hogy a járványhelyzetben a kézfertőtlenítőkre megnövekedett keresletet kihasználva, hatósági engedély nélkül, nagy tételben olyan alkoholalapú termékeket gyártanak, amelyeket fertőtlenítőszerként hirdetnek, majd azokat kiterjedt üzleti, illetve személyes kapcsolatrendszerük révén értékesítik - ismertette a főügyész.



A vádlottak bevonták a tervbe a férfi 20 éves lányát, valamint a nővel párkapcsolatban élő 53 éves férfit is.



Az engedély nélküli termékeket az 54 éves férfi és lánya X. kerületi családi házában állították elő úgy, hogy a gyógyszertári alkohol helyett alapanyagként vodkát használtak fel. Az alapanyagok beszerzését és a termékek gyártását elsődlegesen a két férfi végezte. A 20 éves nő ismerősi köréből vevőket toborzott, emellett a termékek előállításában és csomagolásában is részt vett. A 49 éves nő a termékeken gyártóként feltüntetett saját cége ügyvezetőjeként a pénzügyekért és a számlázásért felelt - írta a főügyész.



Hozzátette: a vádlottak a különböző kiszerelésben előállított termékeket olyan matricával látták el, amely hamis adatokat tartalmazott a termékek összetevőiről, illetve bakteriális hatásáról, nevezetesen, hogy a termék 96 százalékos gyógyszertári alkoholt tartalmaz, valamint "az ÁNTSZ által ajánlott összetevők alapján" készült. A valóságban azonban ezeknek a termékeknek a vírusölő hatása nem volt megfelelő, tényleges összetevői nem feleltek meg a fertőtlenítőszerek jogszabályi előírásainak - írta Ibolya Tibor.



Tájékoztatása szerint a vádlottak által előállított termék alkalmas volt a világjárvány időszakában gyors és hatékony kézfertőtlenítőt kereső vevők megtévesztésére. A vádlottak által szolgáltatott valótlan információk alapján a sértettek abban a hiszemben fizették ki a vételárat, hogy a koronavírus elleni védekezéshez hatékony terméket vásárolnak.



Az ügynek hét sértettje van, egyikük összesen csaknem 13 ezer darab terméket vásárolt a vádlottaktól különböző kiszerelésben, összesen mintegy 20 millió forintért. A többi sértett összesen még további csaknem 4500 terméket vásárolt, 8 millió forintért.

A Budapest X. és XVII. kerületi ügyészség a vádlottakkal szemben üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett csalások miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. A kerületi ügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés, valamint pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban - olvasható a közleményben.