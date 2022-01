Bűnügy

Elsírta magát és bevallotta tettét a Futórózsa utcai gyilkos

Fotók: MTI/Mihádák Zoltán

Elsírta magát, megtört és bevallotta az emberölés elkövetését a rendőröknek az a 39 éves ukrán származású magyar kőműves, aki halálra szúrt vasárnap este egy férfit a XVI. kerületi Futórózsa utcában - számolt be a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese szerdán, sajtótájékoztatóján.



Pál Adrián elmondta: a rendőrséget egy járókelő értesítette, miután rátalált a vérző sértettre, aki csak annyit tudott mondani "betörőt fogtam, megszúrtak". A mentők megérkezésekor a férfi már sokkos állapotban volt, kérdésekre sem tudott válaszolni. Állapotát stabilizálták, majd elindultak vele a kórházba, ám útközben összeomlott a keringése és újra kellett éleszteni. A kórházban azonban életét vesztette.



A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást, kamerák segítségével feltérképezték, merre távozhatott az elkövető és Sashalomig, a Havashalom utcáig jutottak. Felállítottak egy húsztagú nyomozócsoportot is.



Az ezredes ismertette: az elkövetőről készült felvételeket megmutatták az utcában élőknek, a jellegzetes mozgású és dzsekijű férfit a környékbeliek felismerték és megmutatták, hol lakik. A rendőröknek a férfi munkatársai is beszámoltak arról, hogy aznap nem ment dolgozni, beteget jelentett.



A férfit végül a lakóhelyéről előállították és kihallgatták. Mintegy 15 perc alatt megtört, beismerte tettét, majd védő jelenlétében jegyzőkönyvben is teljes beismerő vallomást tett - mondta Pál Adrián. Hozzátette: a férfit a helyszínre is kivitték, megmutatta, mi hol történt és azt is, hova rejtette a kést, amellyel megszúrta áldozatát.



Pál Adrián elmondta: a helyszíni kihallgatások alapján tudják, hogy az áldozat a társasházi lakásának erkélyén állt, amikor meglátott egy a parkolóban a gépkocsik között gyanúsan mozgó alakot, akit megpróbált kérdőre vonni, de választ nem kapott. Ekkor felvette a kabátját, hogy utána menjen, közben szólt a feleségének, hogy értesítse a rendőrséget. A férfi a gyanús alak után eredt, próbálta kérdőre vonni. Ekkor a gyanúsított - vallomása szerint -megszúrta áldozatát. Az elkövető azt mondta, nem kívánta áldozata halálát, de a szúrás szívet ért, és halálosnak bizonyult. A 8,5 centiméter hosszú pengéjű kést a gyanúsított a szomszédos ház csatornájába dobta, majd hazament, lemosta véres kezét, szemétbe dobta a kabátját. A többi, az emberölés idején viselt ruháját le tudták foglalni.

Pál Adrián szerint a csendes, biztonságos környéken a bűncselekmény nagy riadalmat keltett, de a rendőrség gyors, szakszerű nyomozása eredményeképpen 38 órán belül elfogták a férfit.



Az MTI kérdésére az ezredes közölte: az áldozatával egyidős ukrán származású, magyar állampolgárságú kőműves vendégmunkásként dolgozott Magyarországon. Vasárnap a szabadnapját töltötte és városnézésre indult, a parkoló autók közé pedig azért guggolt le, hogy "a dolgát végezze". A sértett - és ezt a felesége is megerősítette - azonban azt gyanította, hogy más célja van a férfinek, esetleg lopna vagy betörne, ezért eredt utána. Az elkövető büntetlen előéletű, ám a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közokirathamisítás miatt folytat vele szemben eljárást.



Az ezredes beszélt arról is, hogy a sértett is ukrán származású magyar állampolgár és ugyancsak kőművesként dolgozott. A két férfi egymástól hét kilométerre született Ukrajnában, de a jelenlegi információk alapján nem ismerték egymást.